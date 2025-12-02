Breaking News delle 21.30 | Putin avverte l'Ue: "Noi pronti alla guerra"
In questa edizione: Putin avverte l'Ue: "Noi pronti alla guerra", Presunta frode su fondi Ue, fermata Mogherini, Manovra, niente aumento Irap per le banche, Le foto di Sempio davanti alla casa di Chiara
