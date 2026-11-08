ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Breaking News delle 21.30 | Prove di dialogo Mosca-Kiev, ma strada è lunga

In questa edizione: Prove di dialogo Mosca-Kiev, ma strada è lunga. Attacchi hacker, l'Italia alza le difese. Femminicidio Carbonaro, al via il processo. Sinner pensa al rientro: "Obiettivo Australia".

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