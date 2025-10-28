Breaking News delle 21.30 | Nuovo raid a Gaza nord, ieri più di 100 morti
In questa edizione: Nuovo raid a Gaza nord, ieri più di 100 morti, La Russia testa il super missile sottomarino, Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti, Crescono i dubbi sul braccialetto elettronico.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.