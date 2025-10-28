ULTIME NOTIZIE 29 OTTOBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Nuovo raid a Gaza nord, ieri più di 100 morti

In questa edizione: Nuovo raid a Gaza nord, ieri più di 100 morti, La Russia testa il super missile sottomarino, Ponte sullo Stretto, no della Corte dei Conti, Crescono i dubbi sul braccialetto elettronico.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi