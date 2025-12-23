Breaking News delle 21.30 | Naufragio migranti, 116 morti, un superstite
In questa edizione: Naufragio migranti, 116 morti, un superstite, Ucraina, Zelensky apre sul ritiro dal Donetsk, Primo Natale di Leone XIV, messa a San Pietro, Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna.
