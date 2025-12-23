ULTIME NOTIZIE 24 DICEMBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Naufragio migranti, 116 morti, un superstite

In questa edizione: Naufragio migranti, 116 morti, un superstite, Ucraina, Zelensky apre sul ritiro dal Donetsk, Primo Natale di Leone XIV, messa a San Pietro, Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi