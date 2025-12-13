ULTIME NOTIZIE 13 DICEMBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati

In questa edizione: Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati. L'Onu vuole Luigi Di Maio per il Medioriente. Boom export, l'Italia quarto paese al mondo. Vendita Juventus, Elkann dice no a Tether.

