Breaking News delle 21.30 | Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati
In questa edizione: Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati. L'Onu vuole Luigi Di Maio per il Medioriente. Boom export, l'Italia quarto paese al mondo. Vendita Juventus, Elkann dice no a Tether.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.