ULTIME NOTIZIE 01 NOVEMBRE 2026

Breaking News delle 21.30 | Midterm Usa, Trump: se perdo divento Mr Veto

In questa edizione: Midterm Usa, Trump: se perdo divento Mr Veto. Manovra, spinta Ue a investimenti in energia. Morta annegata a Como, arrestato l'ex marito. La Lazio non si ferma più, è prima da sola.

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