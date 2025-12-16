Breaking News delle 21.30 | Meloni: non mandiamo soldati in Ucraina
In questa edizione: Meloni: non mandiamo soldati in Ucraina, Zelensky: Russia si prepara ad un anno di guerra, Open Arms, definitiva assoluzione per Salvini, Maggioranza divisa su stretta per le pensioni,
