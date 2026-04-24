Breaking News delle 21.30 | Mattarella: "25 aprile in difesa della pace
In questa edizione: Mattarella: "25 aprile in difesa della pace". Tensioni a Roma e Milano, spari a coppia Anpi. Guerra Usa-Iran, saltano di nuovo i negoziati. Caos arbitri, indagato il designatore Rocchi.
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