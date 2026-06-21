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Breaking News delle 21.30 | Lucerna, stallo nei colloqui tra Usa e Iran

In questa edizione: Lucerna, stallo nei colloqui tra Usa e Iran, Meloni dagli alpini dopo lo scontro con Trump, Auto in un canale a Senago, morti tre 17enni, Torino, uccide la figlia e si toglie la vita

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