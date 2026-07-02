Breaking News delle 21.30 | L'Iran si ferma per i funerali di Khamenei
In questa edizione: L'Iran si ferma per i funerali di Khamenei. Furto di fentanyl a Roma, trafugate 80 fiale. Ucraina, drone su condominio a Sumy: 4 morti. Papa Leone: Usa nazione plasmata da immigrati.
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