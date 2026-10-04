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Breaking News delle 21.30 | Legge elettorale in aula, governo pone fiducia

In questa edizione: Legge elettorale in aula, governo pone fiducia, Allarme 007 tedeschi, Estonia sposta le truppe, La sfida di Sanchez: "Elezioni anticipate", Ex Ilva, Corte conferma blocco altoforni.

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