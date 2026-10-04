Breaking News delle 21.30 | Legge elettorale in aula, governo pone fiducia
In questa edizione: Legge elettorale in aula, governo pone fiducia, Allarme 007 tedeschi, Estonia sposta le truppe, La sfida di Sanchez: "Elezioni anticipate", Ex Ilva, Corte conferma blocco altoforni.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.