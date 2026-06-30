Breaking News delle 21.30 | La sfida dei lefebvriani alla Chiesa di Roma
In questa edizione: La sfida dei lefebvriani alla Chiesa di Roma. Trump: passi aventi sulla denuclearizzazione. Rilasciata Nessy dopo l'intervento di Tajani. Sinner avanza a Wimbledon, sconfitto Borges.
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