Breaking News delle 21.30 | Israele si ritira, palestinesi tornano a Gaza
In questa edizione: Israele si ritira, palestinesi tornano a Gaza, Machado Nobel per la Pace: "Dedicato a Trump", Manovra e Toscana, politica in fibrillazione, Morta dopo aver atteso un referto per 8 mesi.
