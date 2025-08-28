Breaking News delle 21.30 | Iniziate le operazioni militari a Gaza City
In questa edizione: Iniziate le operazioni militari a Gaza City, Siti sessisti, verso apertura di un fascicolo, Al vaglio ipotesi attentato a Papa Francesco, Scatta il controesodo estivo con il maltempo
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.