ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2025

Breaking News delle 21.30 | Iniziate le operazioni militari a Gaza City

In questa edizione: Iniziate le operazioni militari a Gaza City, Siti sessisti, verso apertura di un fascicolo, Al vaglio ipotesi attentato a Papa Francesco, Scatta il controesodo estivo con il maltempo

