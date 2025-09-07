ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Hamas: no a Trump. Attentato a Gerusalemme

In questa edizione: Hamas: no a Trump. Attentato a Gerusalemme, Bayrou sfiduciato, in Francia cade il governo, Lunedì nero per le morti sul lavoro: 4 vittime, L'addio ad Armani, oggi i funerali a Rivalta

