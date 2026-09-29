Breaking News delle 21.30 | Francia, rivolta studentesca: oltre 600 fermi
In questa edizione: Francia, rivolta studentesca: oltre 600 fermi. L'Ue all'Italia: no a maggiore flessibilità. Legge elettorale, prosegue l'iter alla Camera. Famiglia Poggi, no parte civile contro Sempio.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.