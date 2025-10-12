Breaking News delle 21.30 | Fragile tregua a Gaza, scontro Israele-Hamas
In questa edizione: Fragile tregua a Gaza, scontro Israele-Hamas. Scontri e violenze al corteo pro Pal a Udine. Gas contro lo sgombero, morti 3 carabinieri. Manovra da 18 miliardi, interventi sui salari
