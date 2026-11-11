Breaking News delle 21.30 | Falsi allarmi bomba, linee guida dal Viminale
In questa edizione: Falsi allarmi bomba, linee guida dal Viminale. Saltano tagli scuola, nuovi fondi alla sanità. Ucraina: ai negoziati 5 paesi, anche l'Italia. I bimbi del bosco restano in casa famiglia.
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