ULTIME NOTIZIE 13 NOVEMBRE 2026

Breaking News delle 21.30 | Falsi allarmi bomba, linee guida dal Viminale

In questa edizione: Falsi allarmi bomba, linee guida dal Viminale. Saltano tagli scuola, nuovi fondi alla sanità. Ucraina: ai negoziati 5 paesi, anche l'Italia. I bimbi del bosco restano in casa famiglia.

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