Breaking News delle 21:30 | Domenica in Florida vertice Trump-Zelensky
In questa edizione: Domenica in Florida vertice Trump-Zelensky. Raid Usa in Nigeria nella notte contro l'Isis. Manovra da 22,3 miliardi al traguardo finale. 400 kg di cocaina sequestrati a Gioia Tauro.
