ULTIME NOTIZIE 26 DICEMBRE 2025

Breaking News delle 21:30 | Domenica in Florida vertice Trump-Zelensky

In questa edizione: Domenica in Florida vertice Trump-Zelensky. Raid Usa in Nigeria nella notte contro l'Isis. Manovra da 22,3 miliardi al traguardo finale. 400 kg di cocaina sequestrati a Gioia Tauro.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi