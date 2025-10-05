Breaking News delle 21.30 | Domani la via i negoziati di pace per Gaza
In questa edizione: Domani la via i negoziati di pace per Gaza. Attacchi russi con missili e droni in Ucraina. Verso stop all'aumento dell'età pensionabile. I crampi battono Sinner, Napoli sempre primo.
