Breaking News delle 21.30 | Dall'Europa sì alla flessibilità sull'energia
In questa edizione: Dall'Europa sì alla flessibilità sull'energia. Droni su San Pietroburgo, schiaffo a Putin. Bordighera, bimba morta: madre resta in cella. Amendolara, strage per il controllo dei campi.
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