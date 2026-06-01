ULTIME NOTIZIE 03 GIUGNO 2026

Breaking News delle 21.30 | Dall'Europa sì alla flessibilità sull'energia

In questa edizione: Dall'Europa sì alla flessibilità sull'energia. Droni su San Pietroburgo, schiaffo a Putin. Bordighera, bimba morta: madre resta in cella. Amendolara, strage per il controllo dei campi.

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