Breaking News delle 21.30 | Crans, inchiesta estesa a mancati controlli
In questa edizione: Crans, inchiesta estesa a mancati controlli. Iran, Trump: pronti ad aiutare i manifestanti. Francia pronta a inviare 6mila soldati a Kiev. Fermato e rilasciato il divo turco Can Yaman.
