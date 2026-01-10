ULTIME NOTIZIE 10 GENNAIO 2026

Breaking News delle 21.30 | Crans, inchiesta estesa a mancati controlli

In questa edizione: Crans, inchiesta estesa a mancati controlli. Iran, Trump: pronti ad aiutare i manifestanti. Francia pronta a inviare 6mila soldati a Kiev. Fermato e rilasciato il divo turco Can Yaman.

