Breaking News delle 21.30 | Ceuta al collasso, 2mila migranti dal Marocco
In questa edizione: Ceuta al collasso, 2mila migranti dal Marocco. Missile russo in Polonia, nuovi raid sull'Iran. "Non si adatti la legge ai singoli individui". Scontro totale Uefa-Fifa sui mondiali privati.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.