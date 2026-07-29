ULTIME NOTIZIE 30 LUGLIO 2026

Breaking News delle 21.30 | Ceuta al collasso, 2mila migranti dal Marocco

In questa edizione: Ceuta al collasso, 2mila migranti dal Marocco. Missile russo in Polonia, nuovi raid sull'Iran. "Non si adatti la legge ai singoli individui". Scontro totale Uefa-Fifa sui mondiali privati.

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