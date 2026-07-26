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Breaking News delle 21.30 | Cdm, sconto di 17 centesimi solo sul gasolio

In questa edizione: Cdm, sconto di 17 centesimi solo sul gasolio, Meloni in Val di Susa: "Attacco organizzato", Trump: stop raid su Iran, ma pronti a reagire, Nazionale, Maldini e Leonardo si dimettono.

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