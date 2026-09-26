Breaking News delle 21.30 | Carburanti, governo plaude al tetto dell'Eni
In questa edizione: Carburanti, governo plaude al tetto dell'Eni, Ucraina, Trump: "Possibile accordo Kiev-Mosca", In 800mila per la messa del Papa a Parigi, Omicidio di Torino, uno dei fermati confessa.
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