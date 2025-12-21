ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale

In questa edizione: Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale, Meloni: forza degli eserciti contro le guerre, Milano, 15enne aggredito e rapinato: 4 arresti, Mattarella consegna il tricolore agli azzurri

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi