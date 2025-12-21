Breaking News delle 21.30 | Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale
In questa edizione: Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale, Meloni: forza degli eserciti contro le guerre, Milano, 15enne aggredito e rapinato: 4 arresti, Mattarella consegna il tricolore agli azzurri
