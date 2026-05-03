ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Breaking News delle 21.30 | Battaglia Hormuz, gli Usa aprono un corridoio

In questa edizione: Battaglia Hormuz, gli Usa aprono un corridoio. Rubio a Roma dal Papa, poi vertice con Meloni. Garlasco, gemelle Cappa interrogate domani. Crans Montana, Svizzera: "Stop invio fatture".

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