Breaking News delle 21.30 | Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone
In questa edizione: Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone, Trump: annienteremo Hamas se viola la tregua, Furto al Louvre, continua la caccia ai ladri, Sinner rinuncia alla Coppa Davis di novembre.
