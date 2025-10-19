ULTIME NOTIZIE 20 OTTOBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone

In questa edizione: Assalto a bus dei tifosi, fermate tre persone, Trump: annienteremo Hamas se viola la tregua, Furto al Louvre, continua la caccia ai ladri, Sinner rinuncia alla Coppa Davis di novembre.

