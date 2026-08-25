Breaking News delle 21.30 | Alluvione in Nepal, tre gli italiani dispersi
In questa edizione: Alluvione in Nepal, tre gli italiani dispersi. Mosca: "Possibili attacchi su basi inglesi". Donna trovata impiccata, indagato un amico. Sorteggi Champions, Inter e Roma con il Real.
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