ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2026

Breaking News delle 21.30 | Alluvione in Nepal, tre gli italiani dispersi

In questa edizione: Alluvione in Nepal, tre gli italiani dispersi. Mosca: "Possibili attacchi su basi inglesi". Donna trovata impiccata, indagato un amico. Sorteggi Champions, Inter e Roma con il Real.

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