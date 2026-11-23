Breaking News delle 21.30 | 25 novembre, 1 donna su 3 vittima di violenza
In questa edizione: 25 novembre, 1 donna su 3 vittima di violenza. L'accusa al pm, l'ultimo atto di De Gennaro. Trump rilancia i dazi, tariffe al 15% per Ue. Brignone annuncia il ritiro: "Troppo dolore".
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