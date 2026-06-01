Breaking News delle 21.30 | 2 giugno, Mattarella: Costituzione casa comune
In questa edizione: 2 giugno, Mattarella: Costituzione casa comune, Trump striglia Netanyahu, strage in Ucraina, L'Ue concede all'Italia 6,8 mld per l'energia, Braccianti arsi vivi, fermati due pachistani.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.