Breaking News delle 21.30 | Un milione di palestinesi in fuga da Gaza

In questa edizione: Un milione di palestinesi in fuga da Gaza. I giudici Usa: sono illegali i dazi di Trump. Garante privacy: "Segnalateci siti sessisti". Us Open, avanti Musetti. Bologna 1-0 sul Como.

