ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2025

Breaking News delle 21.30 | Putin: "Truppe nato in ucraina un obiettivo"

In questa edizione: Putin: "Truppe nato in ucraina un obiettivo", Milano si prepara all'ultimo addio ad Armani, Nuova maxi-multa Ue a Google, ira degli Usa, Scuola si prepara a divieto cellulari in aula

