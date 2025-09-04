Breaking News delle 21.30 | Putin: "Truppe nato in ucraina un obiettivo"
In questa edizione: Putin: "Truppe nato in ucraina un obiettivo", Milano si prepara all'ultimo addio ad Armani, Nuova maxi-multa Ue a Google, ira degli Usa, Scuola si prepara a divieto cellulari in aula
