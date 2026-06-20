Breaking News delle 17.00 | Iran: Vance ottimista, Trump minaccia
In questa edizione: Iran: Vance ottimista, Trump minaccia, Sabato notte con strage di giovani, Meloni: avevo bisogno di orgoglio nazionale, L'appello del Papa per i rifugiati, L'anticiclone africano soffoca l'Italia.
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