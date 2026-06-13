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Breaking News delle 14.00 | Usa: pace oggi ma Iran frena

In questa edizione: Usa: pace oggi ma Iran frena, Domani il G7 in Francia, presente Zelensky, Svizzera, le prime proiezioni del referendum, Primo giorno fuori dal carcere per Stasi, Venezia, uccide la zia e la getta nel fiume

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