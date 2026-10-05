Breaking News delle 14.00 | La riforma elettorale è legge
In questa edizione: La riforma elettorale è legge. 30 morti nel raid russo a Kramatorsk. Sì dell'Ue alla richiesta italiana su energia. Esplosione in un'officina, un morto a Roma. Nobel per la letteratura ad Anne Carson.
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