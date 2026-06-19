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Breaking News delle 11.00 | Usa-Iran, appuntamento in Svizzera

In questa edizione: Usa-Iran, appuntamento in Svizzera. Mattarella e la politica con Meloni. Inferno a Santo Domingo, muore una turista. L'estate inizia con temperature di fuoco. 17enne ucciso da suv, autista in fuga.

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