ULTIME NOTIZIE 21 GIUGNO 2026

Breaking News delle 11.00 | Trump-Meloni, continua lo scontro

In questa edizione: Trump-Meloni, continua lo scontro. Vance e Witkoff in Svizzera, al via i negoziati. Auto finisce nel canale, morti tre 17enne. Media GB: "Starmer si dimetterà domani". Caldo estremo in tutta Italia.

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