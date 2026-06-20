Breaking News delle 11.00 | Trump-Meloni, continua lo scontro
In questa edizione: Trump-Meloni, continua lo scontro. Vance e Witkoff in Svizzera, al via i negoziati. Auto finisce nel canale, morti tre 17enne. Media GB: "Starmer si dimetterà domani". Caldo estremo in tutta Italia.
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