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Breaking News delle 11.00 | Nuovo attacco di Trump a Meloni

In questa edizione: Nuovo attacco di Trump a Meloni, Mosca attacca a Kiev e minaccia la Polonia, A Teheran il corteo funebre per Ali Khamenei, Stop treni per lavori a un ponte a Firenze, Savona: uomo spara alla moglie.

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