Breaking News delle 11.00 | L'Idf colpisce ancora Teheran
In questa edizione: L'Idf colpisce ancora Teheran, Trump: "Meglio che Iran non reagisca", Guterres: rischio di eventi incontrollabili, Tram, il conducente: "Ho visto tutto nero", Inter a gonfie vele, stasera Roma-Juve.
