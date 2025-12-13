Breaking News delle 11.00 | Attentato a Sydney, almeno 10 morti
In questa edizione: Attentato a Sydney, almeno 10 morti, Congelamento asset russi, Mosca minaccia, Cadavere nel baule, verso l'interrogatorio, Juve, Elkann chiude la porta a Tether, Serie A, alle 12 il Milan in campo
