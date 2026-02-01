Breaking News delle 11.00 | Askatasuna, arriva il fermo preventivo
In questa edizione: Askatasuna, arriva il fermo preventivo. Milano, un nuovo caso a Rogoredo. Usa-Iran, negoziati con gli Usa. Slitta vertice su Kiev ad Abu Dhabi. Vincono Inter e Juve, stasera Udinese-Roma
