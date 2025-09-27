Breaking News delle 11.00 | Attacchi con droni a Kiev
In questa edizione: Attacchi con droni a Kiev. La missione della Flotilla va avanti. Monito all'Iran sul nucleare. Valle d'Aosta e Marche, urne aperte. Fugge all'alt, muore 27enne. Moto GP, Marc Marquez campione del mondo
