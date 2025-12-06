Breaking News delle 09.00 | Trump scarica l'Europa
In questa edizione: Trump scarica l'Europa, "Aspettative irrealistiche sull'Ucraina", Tatiana, per gli inquirenti caso chiuso, Il ritorno dell'anticiclone, Ponte dell'Immacolata per 8 milioni, Serie A: esame Como per l'Inter.
