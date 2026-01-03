ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

Breaking News delle 09.00 | Maduro in carcere a New York

In questa edizione: Maduro in carcere a New York. Cina e Russia contro Trump. GB e Francia, blitz contro l'Isis. Crans, identificati tre italiani. Indagati i proprietari del locale. Serie A: la Roma cade, la Juve frena.

