Breaking News delle 09.00 | Maduro in carcere a New York
In questa edizione: Maduro in carcere a New York. Cina e Russia contro Trump. GB e Francia, blitz contro l'Isis. Crans, identificati tre italiani. Indagati i proprietari del locale. Serie A: la Roma cade, la Juve frena.
