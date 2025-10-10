Breaking News delle 09.00 | Il grande ritorno a Gaza
In questa edizione: Il grande ritorno a Gaza. Meloni invitata alla firma dell'accordo. Incendio nel milanese, tre morti. Trump rompe con Xi: "Dazi al 100%". Macron ci riprova con Lecornu. Italia, in Estonia è caccia al gol.
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.