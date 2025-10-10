ULTIME NOTIZIE 11 OTTOBRE 2025

Breaking News delle 09.00 | Il grande ritorno a Gaza

In questa edizione: Il grande ritorno a Gaza. Meloni invitata alla firma dell'accordo. Incendio nel milanese, tre morti. Trump rompe con Xi: "Dazi al 100%". Macron ci riprova con Lecornu. Italia, in Estonia è caccia al gol.

