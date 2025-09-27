ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2025

Breaking News delle 09.00 | Attacchi con droni a Kiev

In questa edizione: Attacchi con droni a Kiev. La missione della Flotilla va avanti. Monito all'Iran sul nucleare. Valle d'Aosta e Marche, urne aperte. Fugge all'alt, muore 27enne. Pari per la Juve, vince l'Inter.

MEDIASET TGCOM24
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi