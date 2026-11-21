Monforte d'Alba (Cn), 21 nov. (askanews) - Renzo Rosso dice che il vino è "un atto coraggioso": così la vede l'imprenditore e punto di riferimento della moda che ha compiuto un passo importante anche in questo settore diverso, ma altrettanto ambizioso.

In queste immagini Rosso ci parla presso la cantina Josetta Saffirio, a Monforte d'Alba, che ospita il primo evento con le tre aziende protagoniste di Brave Wine: Diesel Farm in Veneto, Josetta Saffirio in Piemonte e Benanti in Sicilia. Voluto da Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB (Only The Brave), il progetto nasce dall'incontro tra identità territoriali diverse, accomunate da una stessa idea di qualità, ricerca e rispetto per la terra.

Le origini del progetto risalgono al 1993, quando Renzo Rosso crea Diesel Farm, la tenuta sulle colline di Marostica, in provincia di Vicenza, dando inizio al proprio percorso nel mondo del vino. Negli anni, a questa prima esperienza si sono affiancate altre due importanti realtà del panorama vitivinicolo italiano: Benanti, storica cantina dell'Etna, è entrata nel progetto nel 2022, mentre Josetta Saffirio, azienda di Monforte d'Alba nel cuore delle Langhe, nel 2023.

A legare queste esperienze è una filosofia che mette al centro il valore dei territori e delle loro peculiarità, con l'obiettivo di custodirne l'identità e, allo stesso tempo, accompagnarne l'evoluzione. Brave Wine non è una semplice aggregazione di cantine, ma un percorso condiviso che valorizza tre espressioni differenti della viticoltura italiana, mantenendo intatte le caratteristiche e l'autenticità di ciascuna.

A raccontare il progetto oltre a Rosso, sono stati Sara Vezza per Josetta Saffirio e Antonio Benanti per Benanti Viticoltori, in un incontro ospitato negli spazi della cantina piemontese.