ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

Brasile, scatta la fase finale del processo a Jair Bolsonaro

Roma, 2 set. (askanews) - In Brasile è una giornata destinata a entrare nella storia. Ha preso infatti il via la fase finale del processo a Jair Bolsonaro, davanti alla Corte Suprema Federale (Tsf), il massimo organo giudiziario del Paese.

Il settantenne ex presidente di estrema destra (2019-2023) è accusato di aver fomentato, alla fine del 2022, un colpo di stato per annullare le elezioni e mantenere il potere, spingendo il Paese sull'orlo del collasso. Mai nella travagliata storia politica del Brasile un ex capo di Stato è stato incriminato per reati così gravi.

"È deplorevole che nella storia repubblicana del Brasile si sia tentato un altro colpo di stato, attaccando le istituzioni e la democrazia stessa, con l'obiettivo di instaurare una vera e propria dittatura", ha dichiarato Alexandre de Moraes, giudice della Corte Suprema del Brasile, riferendosi al golpe militare del 1964.

Accusato di cinque reati distinti, tra cui "tentato colpo di stato" e "appartenenza a un'organizzazione criminale armata", Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere.

L'ex presidente brasiliano e gli altri imputati hanno negato le accuse e criticato il processo, definendolo una "persecuzione politica". In passato Bolsonaro aveva chiesto un'amnistia che permettesse alle persone che parteciparono agli scontri dell'8 gennaio del 2023 di non essere condannate.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi