Brasile, Lula vince in rimonta, Flavio Bolsonaro contesta il voto

San Paolo, 26 ott. (askanews) - Luiz Inacio Lula da Silva vince a sorpresa il ballottaggio in Brasile e conquista il suo quarto mandato da presidente. Ha ottenuto il 51,8% dei voti, contro il 48,2% di Flavio Bolsonaro. Il figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro aveva prevalso al primo turno ed era leggermente favorito nei sondaggi della vigilia. A San Paolo e Rio de Janeiro migliaia di sostenitori di Lula hanno festeggiato nelle strade.

"Voglio dirvi - ha detto Lula - che sono molto orgoglioso, innanzitutto perché sono l'unico presidente della Repubblica proveniente dal mondo dei metalmeccanici, senza aver fatto studi universitari, a essere stato eletto democraticamente quattro volte".

È la prima volta dal ritorno delle elezioni presidenziali dirette nel 1989 che un candidato riesce a vincere il ballottaggio dopo essere arrivato secondo al primo turno. Ma Flavio Bolsonaro non riconosce la sconfitta e annuncia che chiederà l'annullamento delle elezioni: "Quello che devo dire ora è che è impossibile riconoscere il risultato delle elezioni nel contesto in cui si sono verificati questi fatti - ha detto Lula - Ricorreremo ai nostri legali e chiederemo l'annullamento di queste elezioni".

Bolsonaro contesta la decisione della Corte suprema di prolungare di due ore le votazioni, presa quando alcuni seggi erano già chiusi. Il provvedimento è arrivato dopo le denunce di problemi nei trasporti pubblici che avrebbero impedito ad alcuni elettori di raggiungere le urne. Anche Bolsonaro aveva chiesto una proroga in alcune zone colpite da forti piogge.

Il Tribunale elettorale ha proclamato la vittoria di Lula, con oltre 4 milioni e 400mila voti di vantaggio. Il presidente rieletto dovrà ora governare con un Congresso dominato dalla destra.